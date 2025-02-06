Tokat'ta tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatıldı
Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle Tokat'ta tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatıldı.
Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle Tokat'ta tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelindeki hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatıdı.
İl genelinde gerekli şapla ilgili önlemlerin alındığı bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.