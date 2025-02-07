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        Tokat'ta evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:32 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:32
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        Tokat'ta evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Çayır köyünde yalnız yaşayan işitme ve konuşma engelli Mehmet Özçelik'e (72) at iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Zile Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangında yaralanan Özçelik, sağlık ekibince ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması soncu söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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