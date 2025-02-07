Tokat'ta evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Tokat'ın Zile ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Tokat'ın Zile ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Çayır köyünde yalnız yaşayan işitme ve konuşma engelli Mehmet Özçelik'e (72) at iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Zile Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında yaralanan Özçelik, sağlık ekibince ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması soncu söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
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