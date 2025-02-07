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        Artova'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Tokat'ın Artova ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:30 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:41
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        Artova'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Tokat'ın Artova ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Artova-Zile grup yolu üzerinde bulunan köylerde 11 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Köy yollarında İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yol açma, kar küreme, tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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