Artova'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Tokat'ın Artova ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Tokat'ın Artova ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Artova-Zile grup yolu üzerinde bulunan köylerde 11 köy yolu ulaşıma açıldı.
Köy yollarında İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yol açma, kar küreme, tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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