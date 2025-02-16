Tokat'ta düzenlenen operasyonda 7 bin 916 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Tokat'ta düzenlenen operasyonda 7 bin 916 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Tokat'ta düzenlenen operasyonda 7 bin 916 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirledikleri baraka, ev ve araca operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 bin 916 sentetik ecza hapı ve 4,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
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