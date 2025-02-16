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        Tokat'ta düzenlenen operasyonda 7 bin 916 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Tokat'ta düzenlenen operasyonda 7 bin 916 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 20:59 Güncelleme: 16.02.2025 - 21:02
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        Tokat'ta düzenlenen operasyonda 7 bin 916 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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        Tokat'ta düzenlenen operasyonda 7 bin 916 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirledikleri baraka, ev ve araca operasyon düzenledi.

        Operasyonda 7 bin 916 sentetik ecza hapı ve 4,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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