Tokat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari yakalandı

Tokat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma"’ suçundan, kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezası olan Y.K. ve "’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan, kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan E.D'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslerde yakalanan Y.K. ve E.D. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.