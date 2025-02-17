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        Tokat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari yakalandı

        Tokat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:14 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:08
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        Tokat'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari yakalandı
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        Tokat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma"’ suçundan, kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezası olan Y.K. ve "’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan, kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan E.D'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslerde yakalanan Y.K. ve E.D. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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