Tokat'ta otizmli öğrencinin doğum günü kutlaması jandarmada yapıldı

Tokat'ta otizmli öğrencinin hayali olan doğum günü kutlaması jandarmada yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma olma hayali olan otizmli 8 yaşındaki Yıldırım Beyazıt doğum gününü İl Jandarma Komutanlığında kutlamak istedi.

Beyazıt ve arkadaşları İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette Beyazıt'ın doğum günü kutlandı. Jandarma Trafik ve asayiş araçlarına bindirildi. Linda isimli eğitimli köpek tarafından gösteri yapıldı. Beyazıt ve arkadaşlarına çeşitli hediyeler dağıtıldı.