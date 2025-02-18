Tokat'ta turizm platformu toplantısı yapıldı

Tokat Belediyesi tarafından eylül ayında kurulan Kültür ve Turizm Komisyonu toplandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Komisyon tarafından hazırlanan eylem planı doğrultusunda turizm platformu oluşturuldu ve ilk toplantı gerçekleştirildi.

Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tokat Kent Konseyi, Ticaret Odası, diğer ilgili paydaşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Tokat'ın turizmde hak ettiği yere ulaşması için yapılacak çalışmalar ve atılacak adımlar görüşüldü.

Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, Tokat'ın zengin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel mirasının doğru stratejilerle tanıtılmasının önemine vurgu yaparak, "Şehrin turizmde daha güçlü bir konuma ulaşması için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışacağız. Şehrin turizm vizyonunu geliştirmek adına projeler üretmeye ve Tokat'ın değerlerini ön plana çıkarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.