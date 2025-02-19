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        Tokat'taki depremlerde ağır hasar gören 362 yapıdan 255'inin yıkımı tamamlandı

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta geçen yıl meydana gelen depremlerde ağır hasar oluşan 362 yapıdan 255'inin yıkımı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:25 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:25
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        Tokat'taki depremlerde ağır hasar gören 362 yapıdan 255'inin yıkımı tamamlandı
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        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta geçen yıl meydana gelen depremlerde ağır hasar oluşan 362 yapıdan 255'inin yıkımı tamamlandı.

        Geçen yıl 18 Nisan'da Sulusaray ilçesi merkezli meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Sulusaray ile Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde 230 ev, 79 ahır, 25 depo, 25 samanlık ve 3 iş yeri olmak üzere 362 yapıda ağır hasar oluştu.

        Depremlerin ardından yürütülen çalışmalar sonucunda üç ilçede yıkım kararı alınan yapılardan 255'inin yıkımı tamamlandı, diğerlerinin ise işlemleri sürüyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından deprem nedeniyle yıkılan evini yapacak olanlara 1 milyon 400 bin, ahırı yapacak olanlara ise 600 bin lira kredi desteğinde bulunulacak.

        İki yılı ödemesiz olacak kredi, 18 yılda faizsiz olarak geri ödenecek.

        Ev veya ahırlarını yeniden yapmak amacıyla kredi için bugüne kadar 83 kişi başvuruda bulundu.

        AFAD tarafından projelendirilen ev ve ahırların yapımına mart veya nisan aylarında başlanması planlanıyor.

        Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, AA muhabirine, ilçelerinde geçen yıl 18 Nisan'da iki deprem yaşandığını hatırlattı.

        Depremlerde ilçelerinin yanı sıra Yeşilyurt ve Artova'da pek çok yapı ile evin hasar aldığını belirten Kılıç, "Depremin hemen ardından devletimiz bütün imkanlarıyla buradaydı. Ankara'dan, Samsun'dan, Sivas'tan, Amasya'dan, Kayseri'den AFAD ekipleri ilçemize geldi. 1 saat içinde 700 personelle deprem sonrası çalışma yapıldı." dedi.

        - Hasarlı olan 4 cami minaresi ile bir cami de yıkıldı

        Depremde can kaybı ve yaralanma olmadığını dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

        "Depremzedelerin iaşeleri Tokat Valiliğimiz, AFAD, kaymakamlık ve belediyelerce karşılandı. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Yaklaşık 300 çadır dağıtımı yapıldı. Akabinde ahır ve evlerde hasar tespitleri yapıldı. Depremlerden sonra 362 yapıda ağır hasar tespit edildi. Bununla ilgili itiraz süreçleri tamamlandı, kesin listeler açıklandı. Hasarlı ev ve ahırların yıkımlarına başlandı. Hasarlı olan 4 cami minaremiz ve bir camimiz de yıkıldı. İlçemizdeki çivisiz cami ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilecek."

        Suluova ile diğer ilçelerdeki henüz yıkılmayan yapıların yıkımının yakın zamanda gerçekleştirileceğini anlatan Kılıç, "Bürokratik işlemler AFAD ekipleri tarafından yapılıyor. Deprem nedeniyle devletimiz, kurumlarımız, valiliğimiz, kaymakamlık ve belediye olarak her türlü imkanı vatandaşın hizmetine sunduk. Bir sıkıntı yaşamadık Allah'a şükür. Devletimiz vatandaşının yanında." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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