Tokat'ta vatandaşlara diş taraması yapıldı

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çat beldesinde vatandaşlara yönelik öğrenciler tarafından ağız ve diş sağlığının önemi konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ve Tokat Gençlik Merkezi iş birliğiyle vatandaşlara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

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