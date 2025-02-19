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        Tokat'ta vatandaşlara diş taraması yapıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ve Tokat Gençlik Merkezi iş birliğiyle vatandaşlara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:24 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:48
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        Tokat'ta vatandaşlara diş taraması yapıldı
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ve Tokat Gençlik Merkezi iş birliğiyle vatandaşlara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çat beldesinde vatandaşlara yönelik öğrenciler tarafından ağız ve diş sağlığının önemi konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi.

        Etkinlikte Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, vatandaşlara diş taraması yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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