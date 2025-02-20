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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde eğitime yarın ara verildi

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 23:36 Güncelleme: 20.02.2025 - 23:36
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde eğitime yarın ara verildi
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

        Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 21 Şubat Cuma günü ilçede eğitime ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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