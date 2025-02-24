Tokat'ın Niksar ilçesinde eğitime yarın ara verildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 25 Şubat Salı günü ilçede eğitime ara verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.