Tokat'ta tohum takası etkinliği yapıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde tohum takası etkinliği gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Niksar Belediyesi, Niksar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Niksar Ziraat Odası iş birliği ile Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen 3. tohum takas etkinliği Niksar'da gerçekleştirildi.

Yapılan etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, Niksar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koyuncu, çiftçiler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, yaptığı konuşmada, "Yerel veya ata tohumu olarak da bilinen atalık tohum, atalarımızın geçmişte kullandığı, genetiği değiştirilmemiş bu tohumlardan üretilen ürünlerden alınan yeni tohumlardır. Köklü bir tarım kültürüne sahip Tokat ilimizde bazı üreticilerimiz ata tohumlarla ve yöresel çeşitlerle üretim yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cangi, toplanan tohumların tamamının TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ekilip fidelerinin üretileceğini belirterek tohum takas etkinliğine katılan üreticilere ve katkı sunanlara teşekkür etti.