Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta tohum takası etkinliği yapıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde tohum takası etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:40 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta tohum takası etkinliği yapıldı
        ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde tohum takası etkinliği gerçekleştirildi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Niksar Belediyesi, Niksar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Niksar Ziraat Odası iş birliği ile Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen 3. tohum takas etkinliği Niksar'da gerçekleştirildi.

        Yapılan etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, Niksar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koyuncu, çiftçiler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, yaptığı konuşmada, "Yerel veya ata tohumu olarak da bilinen atalık tohum, atalarımızın geçmişte kullandığı, genetiği değiştirilmemiş bu tohumlardan üretilen ürünlerden alınan yeni tohumlardır. Köklü bir tarım kültürüne sahip Tokat ilimizde bazı üreticilerimiz ata tohumlarla ve yöresel çeşitlerle üretim yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Cangi, toplanan tohumların tamamının TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ekilip fidelerinin üretileceğini belirterek tohum takas etkinliğine katılan üreticilere ve katkı sunanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı

        Benzer Haberler

        Tokat Belediyesince ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması yapılıyor
        Tokat Belediyesince ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması yapılıyor
        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi
        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi
        Tokat'ın Niksar ilçesinde eğitime yarın ara verildi
        Tokat'ın Niksar ilçesinde eğitime yarın ara verildi
        Tokat'ta bağ evindeki patlamada yaralanan ve tedavisi sürerken hayatını kay...
        Tokat'ta bağ evindeki patlamada yaralanan ve tedavisi sürerken hayatını kay...
        TOGÜ Rektörü Yılmaz'a dedesinin şehit kaydı hediye edildi
        TOGÜ Rektörü Yılmaz'a dedesinin şehit kaydı hediye edildi
        GÜNCELLEME - Tokat'ta FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda gözaltına a...
        GÜNCELLEME - Tokat'ta FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda gözaltına a...