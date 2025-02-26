Tokat'ta soğuk hava etkili oluyor
Tokat'ta kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.
Tokat'ta kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.
Kentte geçen hafta etkili olan kar sonrası soğuk hava etkisini sürdürüyor.
İl merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece, Artova ilçesinde ise sıfırın altında 14 derece kaydedildi.
Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.
Yüksek kesimlerde, kar kalınlığı 50 santimetreye ölçüldü.
Tokat Belediyesi ekipleri, il merkezinde yollarda ve sokaklarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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