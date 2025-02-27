Niksar'da çıkan yangında depo kullanılamaz hale geldi
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında depo kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında depo kullanılamaz hale geldi.
Bağlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Zeki Sarıkaya'ya ait depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında depo kullanılamaz hale geldi.
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