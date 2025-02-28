Samsun, Tokat, Kastamonu, Amasya, Çankırı ve Sinop'taki AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması

Samsun, Tokat, Kastamonu, Amasya, Çankırı ve Sinop'taki AK Parti il başkanlıklarınca, "postmodern darbe" olarak da bilinen 28 Şubat sürecinin 28'inci yılı dolayısıyla açıklama yapıldı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Üzeyir Bahadur, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın bir darbe olduğunu ve millet iradesine silah çekildiğini söyledi.

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle medyadan bürokrasiye, sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğrattığının altını çizen Bahadur, şunları kaydetti:

"Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar, vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu millet, hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi, bunun en büyük nişanesidir."

- Tokat

AK Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Nursel Yürür, 28 Şubat'ın yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez daha kınamak için bir araya geldiklerini belirtti.

28 Şubat'ın amasız, fakatsız, düpedüz bir darbe olduğunu vurgulayan Yürür, "Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet, süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekun bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet, bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır." ifadelerini kullandı.

- Sinop AK Parti Sinop İl Başkanlığı İnsan Hakları Birimi Başkanı Derya Aslan, 28 Şubat'ın başına ne sıfat getirilirse getirilsin, düpedüz bir darbe olduğunu söyledi. Parti binasında düzenlenen programda konuşan Aslan, darbeci zihniyetin hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalıştığı 28 Şubat'ın kara lekesinin AK Parti’nin mücadelesiyle artık tamamen tarihe gömüldüğünü dile getirerek, şöyle devam etti: "Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu millet hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi, bunun en büyük nişanesidir. Yine son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamaları da bizlere 28 Şubat dönemine özlem duyanların olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu işbaşına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini demokrasi dışı hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir." - Kastamonu AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Vanlı, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat'ın 28'inci yılında darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez daha kınadıklarını kaydetti. Birçok gencin hayatının bu dönemde karartıldığını belirten Vanlı, “2002 yılında iktidara gelen AK Parti, geçen yıllar içinde sadece bu ülkede altyapı atılımı yapmakla kalmamış, medyadan bürokrasiye, sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğratmıştır. Bunların artıklarıyla da her koşulda mücadele devam etmektedir. Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar, vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millet, hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkarmıştır.” dedi.