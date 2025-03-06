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        Başçiftlik'te kar yığınları kamyonlarla taşınıyor

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve yol kenarlarında biriken kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:01
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        Başçiftlik'te kar yığınları kamyonlarla taşınıyor
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve yol kenarlarında biriken kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

        Kar yağışı sonrası 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve yol kenarlarında biriken kar, Başçiftlik Belediyesi tarafından kamyonlara yüklenerek ilçe dışındaki boş alanlara taşınıyor. İlçede karla mücadele kapsamında 2 kamyon, 3 iş makinesi ve 10 personel ile çalışmalar devam ediyor.

        Belediye Başkanı Şaban Bolat, kar taşıma çalışmasının ilçe genelinde bir hafta süreceğini belirterek, "Çalışma, öncelik durumuna göre 15 Temmuz Şehitler Meydanı, okul, hastane ve halk pazarının kurulduğu yol güzergahlarından başladı. Hava şartlarına bağlı olarak ana cadde ve sokaklarda çalışma devam edecek." dedi.

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