Tokat'ta ambulans helikopter 13 yaşındaki çocuk için havalandı
Tokat'ta damar iltihaplanması tedavisi gören 13 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.
Tokat'ta damar iltihaplanması tedavisi gören 13 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.
Hasta çocuğun ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi.
Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen çocuk, ekiplerce helikoptere nakledildi.
Çocuk, daha sonra ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.
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