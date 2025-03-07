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        Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü 500 kişiye iftar yemeği veriyor

        Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü 500 kişiye iftar yemeği veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 20:13 Güncelleme: 07.03.2025 - 20:13
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        Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü 500 kişiye iftar yemeği veriyor
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        Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü 500 kişiye iftar yemeği veriyor.

        Sultan II. Bayezid Han tarafından 1492 yılında annesi Gülbahar Hatun adına yaptırılan Gülbahar Hatun İmareti'nde ramazan boyunca iftar yemeği veriliyor.

        Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 81 ilde "Gönüllere Merhamet Sofralara Bereket" temasıyla iftar sofraları kurulduğunu söyledi.

        Sorumluluk alanları olan Tokat, Amasya ve Çorum illerinde iftar yemekleri verdiklerini dile getiren Erdoğan, "Sultan Bayezid tarafından yaptırılan 543 yıllık Gülbahar Hatun İmareti'nde iftar sofraları kurarak vatandaşlarımızla iftarlarımızı açıyoruz. Burada gün içinde 1000 kişiye yemek yaparak dağıtıyoruz. Akşam da 500 kişi ile iftarlarımızı açıyoruz. Restoran konforunda bir mekanımız var, zaten tarihi bir yer, manevi bir yer, huzur bulduğumuz bir yer, sıcak bir ortam." dedi.

        İftar yemeğine AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ile AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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