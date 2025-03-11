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        Tokat'ta 6. kattaki dairenin penceresinden düşen çocuk öldü

        Tokat'ta 6. kattaki dairenin mutfak penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 21:12 Güncelleme: 11.03.2025 - 21:20
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        Tokat'ta 6. kattaki dairenin penceresinden düşen çocuk öldü
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        Tokat'ta 6. kattaki dairenin mutfak penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Büyük Beybağı Mahallesi Gülaçar Sitesi'nde 4 yaşındaki R.S, 6. kattaki evlerinin mutfak penceresinden beton zemine düştü.

        Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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