Tokat'ta 6. kattaki dairenin penceresinden düşen çocuk öldü
Tokat'ta 6. kattaki dairenin mutfak penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Tokat'ta 6. kattaki dairenin mutfak penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Büyük Beybağı Mahallesi Gülaçar Sitesi'nde 4 yaşındaki R.S, 6. kattaki evlerinin mutfak penceresinden beton zemine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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