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        Tokat'ta çıkan yangın 3 evde hasara neden oldu

        Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 3 evin çatısında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:09
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        Tokat'ta çıkan yangın 3 evde hasara neden oldu
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        Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 3 evin çatısında hasar oluştu.

        Minareyi Sağır Mahallesi Trabu Sokak'ta Hasan Güleç'e ait evde çıkan yangın bitişikteki evlere de sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Zile Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, 3 evin çatısında hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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