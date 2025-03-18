Törene, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ile protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, katılımcılar şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Garnizon Şehitliği'ndeki törende, Vali Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Demirel ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şube Başkanı İbrahim Güleç tarafından anıta çelenk sunuldu.

Tokat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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