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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Tokat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:38 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:42
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Tokat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Garnizon Şehitliği'ndeki törende, Vali Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Demirel ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şube Başkanı İbrahim Güleç tarafından anıta çelenk sunuldu.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, katılımcılar şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

        Törene, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ile protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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