Başçiftlik'te zabıtalar denetim yaptı

–Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde zabıta ekipleri market, bakkal, fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirdi.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde zabıta birimlerince hijyen denetimi, ürünlerin son kullanma tarihi ve reyon ile kasa arasındaki fiyat farkı gibi kalemlerin incelemeleri yapıldı. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Konuyla alakalı olarak Belediye Başkanı Şaban Bolat, "Mübarek ramazan ayını huzur içinde geçiriyoruz. İnşallah bayrama da aynı huzurla kavuşacağız. Bayram öncesi yapılan denetimlerdeki amacımız halkımızı korumaktır." diye konuştu.