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        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 09:48 Güncelleme: 19.03.2025 - 09:53
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        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ardından ilçe beyaza büründü.

        Kar yağışının etkili olduğu ilçede hava sıcaklıkları sıfırın altında 5 dereceye kadar indi.

        Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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