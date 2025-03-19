Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ardından ilçe beyaza büründü.
Kar yağışının etkili olduğu ilçede hava sıcaklıkları sıfırın altında 5 dereceye kadar indi.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.