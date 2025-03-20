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        Tokat'a yeni kavşak yapıldı

        Kemer, Büyük Beybağı ve Küçük Beybağı mahallelerini kapsayan Fatih Cami bölgesinde Behzat Bulvarını Sivas Caddesi'ne bağlayan yolda trafik akışını kontrollü sağlamak amacıyla kavşak oluşturma çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:29 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:10
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        Tokat'a yeni kavşak yapıldı
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        Kemer, Büyük Beybağı ve Küçük Beybağı mahallelerini kapsayan Fatih Cami bölgesinde Behzat Bulvarını Sivas Caddesi'ne bağlayan yolda trafik akışını kontrollü sağlamak amacıyla kavşak oluşturma çalışmaları tamamlandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun göreve gelmesinin hemen ardından bölge sakinlerinin talebi üzerine bölgede kavşak oluşturulması İl Trafik Komisyonu tarafından görüşülerek onaylandı.

        Behzat Bulvarı'ndan gelen araç sürücülerinin Sivas Caddesi'ne bağlanmasını sağlayan kontrollü kavşak uygulaması hayata geçirildi.

        Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bölgede yol genişletme ve bordür çalışmalarının ardından trafik işaret ve işaretçileri monte edilerek kontrollü geçiş sağlanmış oldu.

        Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Bölgede Tokat'ın kronikleşmiş sorunlarından birini daha çözüme kavuşturduk. Tokat'ımızın genelinde yaptığımız trafik uygulama çalışmaları kapsamında Kemer Mahallesi, Büyük Beybağı ve Küçük Beybağı mahallelerimizi kapsayan bölgemizde ters yön sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturduk. Behzat Bulvarı'ndan gelen araç sürücülerinin Sivas Caddesi'ne bağlanması mümkün değildi. Ters istikamete düşüyordu. Bizler İl Trafik Komisyonumuzla, uzman trafik ekiplerimizle bölgede inceleme yaparak kavşak oluşturulmasına karar verdik. Yolda genişletme yaparak, trafik işaretçileriyle kontrollü geçişi sağladık. Üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat'ımızın kronikleşen tüm sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. Bölgemize, Tokat'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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