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        Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 24 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 17:27 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:39
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        Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 24 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedildi.

        Bayraktutar'ın Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında Kesikbaş Camii'ne getirildi.

        Burada ikindi namazının ardından İlçe Müftüsü Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Bayraktutar'ın cenazesi Kale Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenazeye Bayraktutar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Vali Yardımcısı Osman Sarı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer, Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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