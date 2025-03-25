Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Bayraktutar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Vali Yardımcısı Osman Sarı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer, Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Burada ikindi namazının ardından İlçe Müftüsü Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Bayraktutar'ın cenazesi Kale Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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