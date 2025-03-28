Niksar'da çıkan yangında odunluk kullanılmaz hale geldi
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında odunluk kullanılmaz hale geldi .
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında odunluk kullanılmaz hale geldi .
Günebakan köyünde Lütfü Özdemir'e ait evin eklentisinde bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında odunluk kullanılmaz hale geldi.
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