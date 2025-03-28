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        Tokat'ta ambulans helikopter 21 yaşındaki genç için havalandı

        Tokat'ta tedavi gören 21 yaşındaki genç, ambulans helikopterle Samsun'daki hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:33
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        Tokat'ta ambulans helikopter 21 yaşındaki genç için havalandı
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        Tokat'ta tedavi gören 21 yaşındaki genç, ambulans helikopterle Samsun'daki hastaneye sevk edildi.

        Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde inme tedavisi gören G.B'nin Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi İnme Merkezi'ne sevkine karar verildi.

        Ambulansla Gaziosmanpaşa Stadyumu'na getirilen genç, ekiplerce helikoptere nakledildi.

        Hasta, daha sonra ambulans helikopterle Samsun'a gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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