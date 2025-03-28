Tokat'ta ambulans helikopter 21 yaşındaki genç için havalandı
Tokat'ta tedavi gören 21 yaşındaki genç, ambulans helikopterle Samsun'daki hastaneye sevk edildi.
Tokat'ta tedavi gören 21 yaşındaki genç, ambulans helikopterle Samsun'daki hastaneye sevk edildi.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde inme tedavisi gören G.B'nin Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi İnme Merkezi'ne sevkine karar verildi.
Ambulansla Gaziosmanpaşa Stadyumu'na getirilen genç, ekiplerce helikoptere nakledildi.
Hasta, daha sonra ambulans helikopterle Samsun'a gönderildi.
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