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        Tokat'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 17:16 Güncelleme: 29.03.2025 - 17:40
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        Tokat'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        H.T. yönetimindeki 34 VVV 74 plakalı minibüs, yol kenarında bulunan tuğla fabrikasına ait tuğla yığınına çarptı.

        Kazada araçta bulunan A.Y. , Ş.Y. ve M.T. yaralandı.

        Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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