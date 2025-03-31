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        Tokat'ta 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tokat'ta 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 23:20 Güncelleme: 31.03.2025 - 23:20
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        Tokat'ta 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ta 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Tokat-Almus kara yolu Gaziosmanpaşa köyü yakınlarında, Z.B. (76) yönetimindeki 60 DE 740 plakalı otomobil, F.B'nin (46) kullandığı 60 ADM 659 plakalı otomobil ve O.S. (67) idaresindeki 60 AGS 918 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan G.A. (38) ve İ.A (12) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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