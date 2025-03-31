Tokat'ta 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Tokat-Almus kara yolu Gaziosmanpaşa köyü yakınlarında, Z.B. (76) yönetimindeki 60 DE 740 plakalı otomobil, F.B'nin (46) kullandığı 60 ADM 659 plakalı otomobil ve O.S. (67) idaresindeki 60 AGS 918 plakalı otomobil çarpıştı.

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