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        Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 14:40 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:44
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        Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        İ.G. idaresindeki 25 ACC 388 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Reşadiye kara yolu Gökçeoluk köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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