Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
İ.G. idaresindeki 25 ACC 388 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Reşadiye kara yolu Gökçeoluk köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
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