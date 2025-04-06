Tokat İl Jandarma Komutanı Küyük, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

"Kurulduğu günden bu yana tarafsız ve doğru habercilik anlayışıyla ülkemizin hafızasını oluşturan, milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlayan Anadolu Ajansına başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz."

Albay Küyük, mesajında, milletin sesi ve tarihe tanıklık eden güçlü kalemi Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

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