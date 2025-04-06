Tokat İl Jandarma Komutanı Küyük, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Albay Küyük, mesajında, milletin sesi ve tarihe tanıklık eden güçlü kalemi Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.
Anadolu Ajansının 105. Yılını kutladığını belirten Küyük, şunları kaydetti:
"Kurulduğu günden bu yana tarafsız ve doğru habercilik anlayışıyla ülkemizin hafızasını oluşturan, milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlayan Anadolu Ajansına başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz."
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