Tokat'ta üretilen Acil Durum Yatakhane Tırı'nın tanıtımı yapıldı

Tokat İl Özel İdaresi Atölyesi'nde üretilen Acil Durum Yatakhane Tırı, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Vali Abdullah Köklü atölyedeki törende yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı ve AFAD Acil Durum Yönetimi Başkanlığı için Tokat İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan tırın bir ilk olduğunu söyledi.

Üretimin devamının geleceğini ifade eden Köklü, "Hakikaten arkadaşlarımız burada büyük bir özveriyle çalıştı. Ben de deprem bölgesinde geçici görev yapmış biri olarak, bu tür araçların ne kadar gerekli olduğunu çok yakından biliyorum. Deprem bölgesinde hızlı hareket edebilme ve iş kabiliyetinin nasıl arttığını gözlemledim. Bu yüzden arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir iş ortaya çıkardılar." dedi.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Köklü, şöyle devam etti:

"İnşallah Allah deprem felaketi göstermesin ancak maalesef bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu hazırlıkların başında deprem yönetimi geliyor. Deprem yönetiminde ise tam kapasiteli, ani hareket edebilen personel ve mobil mekanlar büyük önem taşıyor. Tırımız yaklaşık 17 metre uzunluğa, 3 metre genişliğe ve 50 metrekarelik bir kapalı alana sahip. Mobil olarak deprem bölgelerinde hizmet verecek bu araç, hem hizmet edenler hem de yöneticiler için özel olarak tasarlanmış odalara sahip. Klima, ısıtma sistemleri, harici enerji bağlantısı gibi her detay düşünülmüş. Üstelik güneş enerjisi sistemiyle çevre dostu bir yapıya kavuşmuş. Hızlı hareket edebilen, çok yönlü bir araç kazandırdık. Bu kazanımın mutluluğunu yaşıyoruz. Özel sektör mantığıyla hareket etmedik. Bakanlığımızın kendi bünyesinde, özel sektör maliyetleriyle bizim maliyetlerimiz arasında büyük fark var. Bazen yarı yarıya, bazen üçte birine kadar düşebiliyor. Biz bunu devletimize hizmet ve afet bölgelerinde kullanım amacıyla tasarladık. Önemli olan ülkemizin afetlere karşı kabiliyetini artırmak. Maliyetler bizim için teferruat, piyasanın çok altında bir fiyatla üretim yapıyoruz."