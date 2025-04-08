Tokat'ta üretilen Acil Durum Yatakhane Tırı'nın tanıtımı yapıldı
Tokat İl Özel İdaresi Atölyesi'nde üretilen Acil Durum Yatakhane Tırı, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.
Tokat İl Özel İdaresi Atölyesi'nde üretilen Acil Durum Yatakhane Tırı, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.
Vali Abdullah Köklü atölyedeki törende yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı ve AFAD Acil Durum Yönetimi Başkanlığı için Tokat İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan tırın bir ilk olduğunu söyledi.
Üretimin devamının geleceğini ifade eden Köklü, "Hakikaten arkadaşlarımız burada büyük bir özveriyle çalıştı. Ben de deprem bölgesinde geçici görev yapmış biri olarak, bu tür araçların ne kadar gerekli olduğunu çok yakından biliyorum. Deprem bölgesinde hızlı hareket edebilme ve iş kabiliyetinin nasıl arttığını gözlemledim. Bu yüzden arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir iş ortaya çıkardılar." dedi.
Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Köklü, şöyle devam etti:
"İnşallah Allah deprem felaketi göstermesin ancak maalesef bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu hazırlıkların başında deprem yönetimi geliyor. Deprem yönetiminde ise tam kapasiteli, ani hareket edebilen personel ve mobil mekanlar büyük önem taşıyor. Tırımız yaklaşık 17 metre uzunluğa, 3 metre genişliğe ve 50 metrekarelik bir kapalı alana sahip. Mobil olarak deprem bölgelerinde hizmet verecek bu araç, hem hizmet edenler hem de yöneticiler için özel olarak tasarlanmış odalara sahip. Klima, ısıtma sistemleri, harici enerji bağlantısı gibi her detay düşünülmüş. Üstelik güneş enerjisi sistemiyle çevre dostu bir yapıya kavuşmuş. Hızlı hareket edebilen, çok yönlü bir araç kazandırdık. Bu kazanımın mutluluğunu yaşıyoruz. Özel sektör mantığıyla hareket etmedik. Bakanlığımızın kendi bünyesinde, özel sektör maliyetleriyle bizim maliyetlerimiz arasında büyük fark var. Bazen yarı yarıya, bazen üçte birine kadar düşebiliyor. Biz bunu devletimize hizmet ve afet bölgelerinde kullanım amacıyla tasarladık. Önemli olan ülkemizin afetlere karşı kabiliyetini artırmak. Maliyetler bizim için teferruat, piyasanın çok altında bir fiyatla üretim yapıyoruz."
Tokat İl Özel İdaresi personelinin emeğinin çok olduğunu anlatan Köklü, "Bu araç tamamen Tokat'ta üretildi. İl Özel İdare personelimiz büyük bir başarı sergiledi. Hepsine teşekkür ediyorum. Tokat Valisi olarak bu projeden gurur duyuyorum. Proje Türkiye geneline yayılacak. İçişleri Bakanlığımızla protokolümüz var. Şu anda yaklaşık 400 adet üretim öngörülüyor. Bu sayı artabilir ya da azalabilir ama tüm Türkiye'ye Tokat'tan üretim yapılacak. Hem de piyasa koşullarının çok altında bir fiyata. Bu başarı, Tokat İl Özel İdaresinin yönetici ve personelinin emeğiyle sağlandı. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Törene, Vali Köklü ile Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve AFAD İl Müdürü Mehmet Rıza Andiç ve protokol üyeleri katıldı.
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