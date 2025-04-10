Tokat'ta kar etkili oluyor
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı devam ediyor.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı devam ediyor.
Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı gece saatlerinde de sürdü.
Sabah da yer yer etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.
1080 rakımlı ilçede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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