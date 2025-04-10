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        Tokat'ta kar etkili oluyor

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:28 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:37
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        Tokat'ta kar etkili oluyor
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı devam ediyor.

        Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı gece saatlerinde de sürdü.

        Sabah da yer yer etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

        1080 rakımlı ilçede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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