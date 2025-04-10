Tokat'ta kar etkili oluyor

Sabah da yer yer etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı gece saatlerinde de sürdü.

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