Turhal Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri Almanya'da staj yapıyor

Turhal Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, refakatçi öğretmenleri gözetiminde Erasmus+ projesi kapsamında Almanya'da staj eğitimlerine devam ediyor.

​​​​​​​Erasmus+ Mesleki Eğitim Kısa Süreli Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti 2024 yılı Teklif Çağrısı Döneminde Tokat-Turhal Mesleki Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan "Mesleki Eğitim Stajımı Avrupa’da Yapıyorum" projesi Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe desteği ile kabul edildi.

Proje kapsamında, Turhal Mesleki Eğitim Merkezi Motorlu Araçlar Teknoloji Alanı, Elektrik Tesisatçılığı ve Pano Monitörlüğü bölümünden 12 öğrenci, Okul Müdürü Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Öğretmeni Kadir Türksoy ve Makine Teknoloji Alanı Öğretmeni Mustafa Çağlayan’ın refakatinde Almanya'nın Oberhausen bölgesinde üç işletmede staj eğitimi yapmaya başladı.

Proje hakkında bilgi veren Müdür Kadir Türksoy, "T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Kısa Süreli Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA-122-VET) kapsamındaki projemizle 31 Mart 2025 ile 26 Nisan 2025 tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen kentindeki üç farklı işletmede iki refakatçi öğretmenimiz gözetiminde staj yapacak olan öğrencilerimiz mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek mesleki yeterliliklerini tamamlayacaklardır. Gerek staj işletmelerinde müşteri ve işletme çalışanları ile gerekse yapılan gezi ve serbest zamanlarda Avrupa Vatandaşları ile öğrencilerimizin iletişim kurarak yabancı dil becerileri ile sosyal-kültürel gelişimlerini sağlamaları, Avrupa Vatandaşlığı değerlerini tanıyarak bu değerleri bir yaşam biçimi haline getirmeleri hedeflenmektedir." dedi.