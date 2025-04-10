Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Turhal Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri Almanya'da staj yapıyor

        Turhal Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, refakatçi öğretmenleri gözetiminde Erasmus+ projesi kapsamında Almanya'da staj eğitimlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turhal Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri Almanya'da staj yapıyor
        ABONE OL

        Turhal Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, refakatçi öğretmenleri gözetiminde Erasmus+ projesi kapsamında Almanya'da staj eğitimlerine devam ediyor.

        ​​​​​​​Erasmus+ Mesleki Eğitim Kısa Süreli Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti 2024 yılı Teklif Çağrısı Döneminde Tokat-Turhal Mesleki Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan "Mesleki Eğitim Stajımı Avrupa’da Yapıyorum" projesi Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe desteği ile kabul edildi.

        Proje kapsamında, Turhal Mesleki Eğitim Merkezi Motorlu Araçlar Teknoloji Alanı, Elektrik Tesisatçılığı ve Pano Monitörlüğü bölümünden 12 öğrenci, Okul Müdürü Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Öğretmeni Kadir Türksoy ve Makine Teknoloji Alanı Öğretmeni Mustafa Çağlayan’ın refakatinde Almanya'nın Oberhausen bölgesinde üç işletmede staj eğitimi yapmaya başladı.

        Proje hakkında bilgi veren Müdür Kadir Türksoy, "T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Kısa Süreli Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA-122-VET) kapsamındaki projemizle 31 Mart 2025 ile 26 Nisan 2025 tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen kentindeki üç farklı işletmede iki refakatçi öğretmenimiz gözetiminde staj yapacak olan öğrencilerimiz mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek mesleki yeterliliklerini tamamlayacaklardır. Gerek staj işletmelerinde müşteri ve işletme çalışanları ile gerekse yapılan gezi ve serbest zamanlarda Avrupa Vatandaşları ile öğrencilerimizin iletişim kurarak yabancı dil becerileri ile sosyal-kültürel gelişimlerini sağlamaları, Avrupa Vatandaşlığı değerlerini tanıyarak bu değerleri bir yaşam biçimi haline getirmeleri hedeflenmektedir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Demokratlar Musk'ı ayrılmaya zorlayacak
        Demokratlar Musk'ı ayrılmaya zorlayacak
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!

        Benzer Haberler

        Tokat'ın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlan...
        Tokat'ın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlan...
        Köpek yavru kediye annelik yapıyor
        Köpek yavru kediye annelik yapıyor
        Tokat'ta polisler klip hazırladı
        Tokat'ta polisler klip hazırladı
        Tokat'ta kar etkili oluyor
        Tokat'ta kar etkili oluyor
        Tokat'ta çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu
        Tokat'ta çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu
        Tokat'ta, düğünlerde havaya ateş açan 7 kişi yakalandı
        Tokat'ta, düğünlerde havaya ateş açan 7 kişi yakalandı