Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu
Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu.
Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu.
Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Polis ve jandarma ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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