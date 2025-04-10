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        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu

        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 20:16 Güncelleme: 10.04.2025 - 20:26
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        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu
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        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu.

        Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde, yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

        Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Polis ve jandarma ekipleri ise sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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