Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor

Kar nedeniyle kent merkezinde de Tokat Belediyesi ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.

Bölgede aralıklarla devam eden yağış dolayısıyla yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, yağışın artmasıyla birlikte Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

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