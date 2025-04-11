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        Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor

        Tokat-Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 19:00 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:00
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        Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor
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        Tokat-Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor.

        Karayolları ekipleri, yağışın artmasıyla birlikte Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Bölgede aralıklarla devam eden yağış dolayısıyla yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        Kar nedeniyle kent merkezinde de Tokat Belediyesi ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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