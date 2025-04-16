GÜNCELLEME - Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 10 bin sentetik ecza hap, 166 gram sentetik uyuşturucu, 130 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan 12'si emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 8'i adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.