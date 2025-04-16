GÜNCELLEME - Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada, 10 bin sentetik ecza hap, 166 gram sentetik uyuşturucu, 130 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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