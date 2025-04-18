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        Tokat'taki trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

        Tokat'ın Turhal ilçesinde iki gün önceki trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:59 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:59
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        Tokat'taki trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde iki gün önceki trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kazanın ardından Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Gözen (24), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözen'in tedavi gördüğü hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

        Murat Gözen idaresindeki 60 ACP 860 plakalı otomobil, iki gün önce Tokat-Turhal kara yolunda Y.E.D'nin kullandığı 06 EJV 110 plakalı tırla çarpışmış, kazada yaralanan sürücü Gözen, Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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