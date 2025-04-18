Tokat'taki trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
Tokat'ın Turhal ilçesinde iki gün önceki trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde iki gün önceki trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Gözen (24), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözen'in tedavi gördüğü hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
Murat Gözen idaresindeki 60 ACP 860 plakalı otomobil, iki gün önce Tokat-Turhal kara yolunda Y.E.D'nin kullandığı 06 EJV 110 plakalı tırla çarpışmış, kazada yaralanan sürücü Gözen, Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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