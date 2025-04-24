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        Tokat'ta düzenlenen 4 operasyonda 27 kişi yakalandı

        Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen 4 operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:27
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        Tokat'ta düzenlenen 4 operasyonda 27 kişi yakalandı
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        Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen 4 operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak/sahte alkol ticareti, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı ile silah mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen 4 operasyonda, 505 litre sahte içki, 21 kilogram tütün, 52 bin 994 makaron, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 66 mermi ve 342 sikke ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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