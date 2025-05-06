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        Tokat Belediyesi 2 yeni TOKBÜS aldı

        Tokat Belediyesi, vatandaşların Sivas'taki yüksek hızlı tren seferlerinden faydalanması için 2 yeni TOKBÜS alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 19:06 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:17
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        Tokat Belediyesi 2 yeni TOKBÜS aldı
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        Tokat Belediyesi, vatandaşların Sivas'taki yüksek hızlı tren seferlerinden faydalanması için 2 yeni TOKBÜS alındığını duyurdu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul-Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferlerinin başlamasıyla birlikte Tokat Belediyesi tarafından hizmete sunulan Tokat-Yıldızeli Garı arasında gidiş-dönüş yolcu taşımacılığı yapacak olan 39+1 kapasiteli 2 yeni otobüsün hizmet vermeye başladı bildirildi.

        Tokat Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesi'nde TOKBÜS adı verilen iki yeni otobüsü inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokatlıların her şeyin en iyisine layık olduğunu söyleyerek, "Bugün güzel bir hizmete daha adım atıyoruz. İstanbul-Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferlerinin başlamasıyla birlikte TOKBÜS'lerimizi hizmete almıştık. Zaman zaman kapasite yetersizliğinden dolayı şikayetler alıyorduk. Şu anda iki yeni aracımızla kapasiteyi artırdık. 39+1 kişi taşıyabilen iki yeni aracımızı, üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat Belediyemize kazandırdık. Araçlarımız tamamen konforlu ve güvenli. Güvenlik kameralarıyla donatılmış durumda. En ufak bir olumsuzluk durumunu yaşanırsa kayıt altına almış olacağız. İnşallah bu saatten sonra vatandaşlarımız TOKBÜS konusunda mağduriyet yaşamayacaklar. Daha konforlu, daha sağlıklı daha güvenli bir yolculuk yapılmasını istiyoruz. Tokat'ımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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