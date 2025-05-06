Tokat'ta yaşı küçük kıza cinsel istismardan 2 şüpheli tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşı küçük bir kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşı küçük bir kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki E.Ş'nin ailesi, kızlarına istismarda bulunduklarını öne sürerek Y.Ç. (16) ve Ç.Ö. (23) hakkında şikayette bulundu.
Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar, "cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklandı.
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