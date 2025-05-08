Tokat'ta hasta ziyareti için gittiği evde merdivenden düşen kişi öldü
Tokat'ta hasta ziyareti için gittiği evde merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti.
Tokat'ta hasta ziyareti için gittiği evde merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti.
Gökçeli beldesi Gözpınar Mahallesi'nde hasta ziyaretine giden 70 yaşındaki Mustafa Yılmaz, merdivenden inerken dengesini kaybederek yere düştü.
Yılmaz, ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Çorum'a sevk edilen Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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