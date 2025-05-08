Pazar'da yulaf ekim alanlarında fenolojik gözlem yapıldı

Pazar ilçesinde, yulaf tohum çeşitlerinden Kazan ve Yazır'ın ekim alanlarında fenolojik gözlem yapıldı.

Gözlemlerde, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden temin edilen hayvan yeminde kullanılmak üzere ekilen yulaf türlerinin, gelişimin beklenenin üzerinde olduğu görüldü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, yeşil ot veriminde Kazan ve Yazır çeşitlerinde yüksek verimin olduğunu belirterek, "Bu çeşit denemeleri ile ilçede farklı yulaf tohumlarının ekilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Doğru çeşit seçimiyle yulaf üretimi bölgemizde ekonomik açıdan karlı hale getirilebilecek. Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkı sağlayan, hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için tercih edilen yem bitkisi yulafın ekiminde de üreticilerimizin yanındayız. Birlikte ekecek birlikte kazanacağız." dedi.