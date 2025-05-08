Tokat'ta çiftçilere 49 bin yerli sebze dağıtıldı

Tokat'ta, Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında hayata geçirilen "Tokat Domatesi ve Biberi ile Tanınıyor" programı kapsamında çiftçilere yerli domates ve biber fidesi dağıtıldı.

Pazar Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen programda, yerli tohumlardan üretilen 49 bin domates ve biber fidesi çiftçilere taktim edildi.

Programda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, "Yüzde 50 devlet destekli, yüzde 50 üretici katkılı projemizde, çiftçilerimiz desteklenerek üretim teşvik edildi. Köylülerimiz, projeler vesilesiyle girdi maliyetlerinde aldığı desteklerden memnun olduklarını dile getirdiler. Bakanlığımızda üretimi destekleyen ve teşvik eden çalışmalar ile üreticilerimizin her zaman yanındayız. Bakanlık olarak ülkemizin tarım alanında kalkınmasına yönelik projelerimiz sürdürülmektedir. Üreticilerimize bereketli üretimler dilerim." diye konuştu.