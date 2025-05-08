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        Tokat'ta çiftçilere 49 bin yerli sebze dağıtıldı

        Tokat'ta, Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında hayata geçirilen "Tokat Domatesi ve Biberi ile Tanınıyor" programı kapsamında çiftçilere yerli domates ve biber fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:29 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:33
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        Tokat'ta çiftçilere 49 bin yerli sebze dağıtıldı
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        Tokat'ta, Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında hayata geçirilen "Tokat Domatesi ve Biberi ile Tanınıyor" programı kapsamında çiftçilere yerli domates ve biber fidesi dağıtıldı.

        Pazar Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen programda, yerli tohumlardan üretilen 49 bin domates ve biber fidesi çiftçilere taktim edildi.

        Programda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, "Yüzde 50 devlet destekli, yüzde 50 üretici katkılı projemizde, çiftçilerimiz desteklenerek üretim teşvik edildi. Köylülerimiz, projeler vesilesiyle girdi maliyetlerinde aldığı desteklerden memnun olduklarını dile getirdiler. Bakanlığımızda üretimi destekleyen ve teşvik eden çalışmalar ile üreticilerimizin her zaman yanındayız. Bakanlık olarak ülkemizin tarım alanında kalkınmasına yönelik projelerimiz sürdürülmektedir. Üreticilerimize bereketli üretimler dilerim." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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