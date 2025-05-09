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        Yeşilyurt'ta anaokulu öğrencileri Anneler Günü'nü kutladı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Şehit Ali Gülhan Anaokulu tarafından Anneler Günü etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:15 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:15
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        Yeşilyurt'ta anaokulu öğrencileri Anneler Günü'nü kutladı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Şehit Ali Gülhan Anaokulu tarafından Anneler Günü etkinliği düzenledi.

        Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenen programda, Okul Müdürü Büşra Ay Çelikel, günün anlam ve önemine ilişkin koşuma gerçekleştirdi.

        Minik öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunulan programda, sinevizyon gösterimi sonrasında öğrenciler annelerine hediyeler verdi.

        Programa Yeşilyurt Kaymakam Vekili Emre Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şaban Demir ile ilçe protokolü ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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