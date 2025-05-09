Yeşilyurt'ta anaokulu öğrencileri Anneler Günü'nü kutladı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Şehit Ali Gülhan Anaokulu tarafından Anneler Günü etkinliği düzenledi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Şehit Ali Gülhan Anaokulu tarafından Anneler Günü etkinliği düzenledi.
Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenen programda, Okul Müdürü Büşra Ay Çelikel, günün anlam ve önemine ilişkin koşuma gerçekleştirdi.
Minik öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunulan programda, sinevizyon gösterimi sonrasında öğrenciler annelerine hediyeler verdi.
Programa Yeşilyurt Kaymakam Vekili Emre Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şaban Demir ile ilçe protokolü ve veliler katıldı.
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