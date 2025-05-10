Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Kaçak kazıda ortaya çıkarılan "Roma mozaiği" Zile'nin tanıtımına katkı sunacak

        EKBER TÜRKOĞLU - Zile Kalesi Antik Tiyatrosu Kazı Başkanı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Tekin, Zile'nin tarihte önemli bir merkez olduğunun, kaçak kazıda ortaya çıkarılan mozaikle bir kez daha kanıtlandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:54 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçak kazıda ortaya çıkarılan "Roma mozaiği" Zile'nin tanıtımına katkı sunacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EKBER TÜRKOĞLU - Zile Kalesi Antik Tiyatrosu Kazı Başkanı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Tekin, Zile'nin tarihte önemli bir merkez olduğunun, kaçak kazıda ortaya çıkarılan mozaikle bir kez daha kanıtlandığını söyledi.

        Tekin, AA muhabirine, milattan önce 47'de Roma İmparatoru Julius Sezar'ın, Zela Savaşı sonrası dünyaca ünlü "Veni, vidi, vici (Geldim, gördüm, yendim)" mektubunu Zile'de yazarak Roma'ya gönderdiğini anımsattı.

        Zile Kalesi yakınlarında yer alan antik tiyatrodaki kazıyı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle yaptıklarını belirten Tekin, çalışmaların 2022'den bu yana devam ettiğini söyledi.

        Tekin, Zile'nin kadim ve zengin kültürel mirasa sahip önemli bir yerleşim olduğunu belirterek, "Zile'nin tarihine baktığımız zaman buranın Hitit Dönemi'ne kadar uzandığını ifade edebiliriz. Bu bağlamda söz konusu yerleşim, Hitit Dönemi'nde Anziliya, Antik Çağ'da Zela, bugün ise Zile adıyla kadim geçmişini isminde taşımakta ve yaşatmaktadır." diye konuştu.

        - "Mozaiğin, Roma Dönemi'ne tarihlenmiş olduğunu söyleyebiliriz"

        Kaçak kazıda mozaiğin bulunduğu alanın antik tiyatro kazı çalışmalarına yaklaşık 200 metre mesafede olduğuna işaret eden Tekin, şunları kaydetti:

        "Bu mozaiğin, Zile'nin aşağı şehrindeki kalıntılarla ilgili olması gerekiyor. Zile'nin, antik tiyatrosuyla, kalesiyle, basamaklı tüneliyle, kaya mezarıyla ve günümüzdeki uzantısı Zile Panayırı olan Sakaia Festivali'yle Antik Çağ'da önemli bir merkez olduğu bilinmekteydi. Kaçak kazıda ortaya çıkarılan mozaik de bu durumu bir kez daha kanıtlamıştır. Mozaikle ilgili ayrıntılı bir değerlendirme henüz yapılmadı ancak mozaiğin, Roma Dönemi'ne tarihlenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca mozaikte geçen 'tyrphe' kelimesinin ise rahat yaşam ve lüksü sembolize ettiğini ifade edebiliriz. Kazı çalışmaları, mozaiğin olduğu alana doğru genişletilirse Zile'nin tanıtılması ve turizme kazandırılması anlamında önemli bir unsur olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!

        Benzer Haberler

        Başçiftlik küçük kız Curling takımı bölge ikincisi oldu
        Başçiftlik küçük kız Curling takımı bölge ikincisi oldu
        2 ilde çalıntı ve change araç operasyonu; 14 gözaltı (2)
        2 ilde çalıntı ve change araç operasyonu; 14 gözaltı (2)
        GÜNCELLEME - Tokat ve Sivas'taki "change" araç operasyonunda yakalanan 8 za...
        GÜNCELLEME - Tokat ve Sivas'taki "change" araç operasyonunda yakalanan 8 za...
        Tokat'ta anaokulu velileri "Yaprak Sarma Yarışması" düzenledi
        Tokat'ta anaokulu velileri "Yaprak Sarma Yarışması" düzenledi
        Yeşilyurt'ta anaokulu öğrencileri Anneler Günü'nü kutladı
        Yeşilyurt'ta anaokulu öğrencileri Anneler Günü'nü kutladı
        2 ilde çalıntı ve change araç operasyonu; 14 gözaltı
        2 ilde çalıntı ve change araç operasyonu; 14 gözaltı