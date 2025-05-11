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        Tokat'ta öğretmenler ve anneler, kütüphanede birlikte kitap okuyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta ortaokulda ayda bir buluşan öğretmenler ve anneler, çocukları en iyi şekilde yetiştirebilmek ve onlara örnek olmak amacıyla satın aldıkları kitapları kütüphanede okuyarak konular üzerinde tartışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:25
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        Tokat'ta öğretmenler ve anneler, kütüphanede birlikte kitap okuyor
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        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta ortaokulda ayda bir buluşan öğretmenler ve anneler, çocukları en iyi şekilde yetiştirebilmek ve onlara örnek olmak amacıyla satın aldıkları kitapları kütüphanede okuyarak konular üzerinde tartışıyor.

        Turhal ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu'nda 4 öğretmen ve 20 veli, ayda bir toplanarak 3 saat kitap okuyor.

        Çocukları en iyi şekilde yetiştirebilmek ve onlara örnek olmak için okudukları kitaplar üzerine değerlendirmelerde bulunan kadın öğretmenler ve velilere, Anneler Günü dolayısıyla okul yönetimince gül hediye edildi.

        - "Okulla evin birbirine uyumlu şekilde devam etmesi gerekiyor"

        İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AA muhabirine, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başından itibaren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin okullarda uygulanmaya başlandığını söyledi.

        Okulda annelerin ve öğretmenlerin birlikte kitap okuduklarını anlatan Kır, "Okunan ilk kitap velilere yönelik. Anneler ve öğretmenler, çocukları yetiştirirken hatalardan koruma noktasında onlara yön verecek kitaplar okuyarak müzakere ediyor. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Çünkü okulla evin birbirine uyumlu şekilde devam etmesi gerekiyor. Çocuğun evde almış olduğu eğitim, yönlendirme ve terbiye, okulda öğretmenlerimiz tarafından profesyonel şekilde üzerine eklenerek devam etmesi gereken bir süreçtir. İkisi arasında uyum olmazsa öğrencide uyumsuz hareket ortaya çıkmaktadır. Bu uyumu yakalayabilmemiz için velilerimizle birlikte söz konusu eğitimi sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

        Okul Müdürü Keziban Özcan ise 2 yıldır Atatürk Ortaokulu'nda görev yaptığını söyledi.

        Bir yıldır okullarında düzenli olarak kitap okuma saati yaptıklarını vurgulayan Özcan, "Özellikle öğrencilerimizin çantalarında kitap taşıması, her an kitap okumaya ihtiyaç duyması ve bunu alışkanlık haline getirsin diye velilerle birlikte okuma saati yapıyoruz. Okuyarak bir sürü farklı deneyimler elde ediyoruz. Biz aslında okuyan bir okul kültürü oluşturmak istiyoruz. İlk toplantımıza gelen 20 velimizle kitap okumaya devam ediyoruz. İlk kitabı biz velilere hediye ettik. Sonra velilerimiz birbirine hediye etti. Dayanışma halinde kitap satın almaya başladılar. Bu, bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

        - "Okumalara katılmaları, velilerimizin ne kadar bilinçli olduğunu gösteriyor"

        Türkçe Öğretmeni Sevda Akkaş Gözübüyük de Eylül 2024'te okulda göreve başladığını belirterek, "Okul Müdürümüz Keziban hocamızla istişare yaptık, sonra velilere tanıştık. Güzel dönüşler aldık. Süreci başlatmaya karar verdik. Şu an 'Bağırmayan Anneler' kitabındayız. Her ay birlikte kitap belirliyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. Okumalara katılmaları, velilerimizin ne kadar bilinçli olduğunu, gayretli olduklarını gösteriyor. Bu, bizim için büyük kazanım." ifadelerini kullandı.

        Öğrenci annesi Şule İpek Varkol, "Kütüphanede her ay bir kitap tespit edip onu okuyoruz. Kitap hakkında değerlendirmeler yapıyoruz." dedi.

        Veli Fatma Işık ise "Burada kitap okuduktan sonra insanlarla nasıl konuşulduğunu ve küçük çocuklarla konuşurken nelere dikkat edilmesini öğrendik." şeklinde konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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