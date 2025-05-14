Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Almus'ta TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

        Tokat'ın Almus ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almus'ta TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Almus ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

        Meliha-Hamdi Güler İmam Hatip Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Açılışa, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkan Vekili Orhan Yavuz, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Çömen, tüm stantlarını gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alıp, sorular yöneltti.

        Çömen, "Bu fuardaki projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, kendilerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Niksar'da zabıta ekiplerince ticari taksiler denetlendi
        Niksar'da zabıta ekiplerince ticari taksiler denetlendi
        Tokat Belediyesi Behzat Bulvarı'nda asfalt çalışmalarına başladı
        Tokat Belediyesi Behzat Bulvarı'nda asfalt çalışmalarına başladı
        Tokat'ta engelli bireyler için "asker kınası" düzenlendi
        Tokat'ta engelli bireyler için "asker kınası" düzenlendi
        TOGÜ'de sanat müziği konseri düzenlendi
        TOGÜ'de sanat müziği konseri düzenlendi
        Tokat'ta savrulan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta savrulan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta yaklaşık 300 dönümlük alan doludan etkilendi
        Tokat'ta yaklaşık 300 dönümlük alan doludan etkilendi