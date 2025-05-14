Almus'ta TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
Tokat'ın Almus ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.
Tokat'ın Almus ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.
Meliha-Hamdi Güler İmam Hatip Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Açılışa, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkan Vekili Orhan Yavuz, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Çömen, tüm stantlarını gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alıp, sorular yöneltti.
Çömen, "Bu fuardaki projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, kendilerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.
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