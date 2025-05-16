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        Tokat'ta "Özel Eğitim Şenliği" düzenlendi

        Tokat'ta Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, "Özel Eğitim Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:58 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:58
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        Tokat'ta "Özel Eğitim Şenliği" düzenlendi
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        Tokat'ta Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, "Özel Eğitim Şenliği" gerçekleştirildi.

        Özel Eğitim Kampüsü'nde yapılan şenliğe İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ın eşi Müjgan Arslan, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir'in eşi Şule Aldemir, öğretmenler ve aileler katıldı.

        Protokol üyeleri stantları gezerek çocuklarla sohbet edip oyunlar oynadı.

        Şenlikte engelli çocukların ise arkadaşları eğlenmesi güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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