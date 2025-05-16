Tokat'ta "Özel Eğitim Şenliği" düzenlendi

Özel Eğitim Kampüsü'nde yapılan şenliğe İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ın eşi Müjgan Arslan, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir'in eşi Şule Aldemir, öğretmenler ve aileler katıldı.

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