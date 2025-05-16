Tokat'ta öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi

Eğitime, İlçe Jandarma Bölük Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili ile öğretmenler de katıldı.

Trafik bilincinin aşılanması amacıyla verilen eğitimlerde trafikte uyulması gereken kuralların tamamı, yayaların uyması gereken kurallar, bisiklet kullanırken bisiklet yollarının kullanılması gibi bir çok konularda öğrencilere uygulamalı eğitimler verildi.

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