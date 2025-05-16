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        Tokat'ta öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince öğrencilere trafik bilincinin aşılanması amacıyla eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:27 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:27
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        Tokat'ta öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerince öğrencilere trafik bilincinin aşılanması amacıyla eğitim verildi.

        Yeşil Parkta bulunan Trafik Eğitim Pistinde, ekiplerce öğrencilere uygulamalı olarak trafik kuralları anlatıldı.

        Trafik bilincinin aşılanması amacıyla verilen eğitimlerde trafikte uyulması gereken kuralların tamamı, yayaların uyması gereken kurallar, bisiklet kullanırken bisiklet yollarının kullanılması gibi bir çok konularda öğrencilere uygulamalı eğitimler verildi.

        Eğitime, İlçe Jandarma Bölük Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili ile öğretmenler de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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